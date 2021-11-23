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Главная » Мир » Общество
16:40 23 Ноября 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Умерла последняя женщина на Земле, родившаяся в XIX веке

На Филиппинах умерла сама пожилая женщина в мире, ей было 124 года.

Причина смерти долгожительницы все еще не определена

Об этом сообщает «CNN Philippines».

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В понедельник, 22 ноября в Филиппинах скончалась 124-летняя Франциске Сусано, которую ласково называли Лола Иска, ей было 124 года.

Женщина была последним живущим человеком, который родился в XIX веке – она родилась 11 сентября 1897 года.

Причина смерти долгожительницы все еще не определена, а местные власти отрицают возможное заражение Лолы коронавирусом.

Франциска играла на губной гармошке

Несмотря на то, что возраст женщины был официально подтвержден местными властями, представители Книги рекордов Гиннеса подтвердить это не успели, поэтому Лола официально так и не стала старейшим человеком на планете.

«Мэр Педро Зайко, вице-мэр Рауль Ривера и все городские власти, а также все жители города Кабанкалан выражают соболезнования и молятся вместе с семьей Лолы Иски в период тяжелой утраты. Лола всегда останется нашим вдохновением и гордостью», – написала в Facebook пресс-служба городских властей.

Франциска была признана старейшим человеком на Филиппинах

Секретом долголетия Лолы считается диета, состоящая в основном из овощей и небольшого количества мяса, но без свинины. По словам долгожительницы, отказ от алкоголя также позитивно повлиял на ее здоровье.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Филиппины, долгожитель
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