Умерла последняя женщина на Земле, родившаяся в XIX веке

На Филиппинах умерла сама пожилая женщина в мире, ей было 124 года.

Причина смерти долгожительницы все еще не определена



Об этом сообщает «CNN Philippines».

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В понедельник, 22 ноября в Филиппинах скончалась 124-летняя Франциске Сусано, которую ласково называли Лола Иска, ей было 124 года.

Женщина была последним живущим человеком, который родился в XIX веке – она родилась 11 сентября 1897 года.

Причина смерти долгожительницы все еще не определена, а местные власти отрицают возможное заражение Лолы коронавирусом.

Несмотря на то, что возраст женщины был официально подтвержден местными властями, представители Книги рекордов Гиннеса подтвердить это не успели, поэтому Лола официально так и не стала старейшим человеком на планете.

«Мэр Педро Зайко, вице-мэр Рауль Ривера и все городские власти, а также все жители города Кабанкалан выражают соболезнования и молятся вместе с семьей Лолы Иски в период тяжелой утраты. Лола всегда останется нашим вдохновением и гордостью», – написала в Facebook пресс-служба городских властей.

Секретом долголетия Лолы считается диета, состоящая в основном из овощей и небольшого количества мяса, но без свинины. По словам долгожительницы, отказ от алкоголя также позитивно повлиял на ее здоровье.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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