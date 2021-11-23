Когда Украину накроет новая волна COVID-19: эксперт назвал сроки

Новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине уже в первый месяц 2022 года.

Новая волна коронавируса может начаться уже в январе 2022 года



Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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По его мнению, ситуация с коронавирусом в стране будет зависеть от заболеваемости в Европе и карантинных ограничений, которые будут действовать в государстве.

«Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года. Рост заболеваемости с января 2022 года можно точно ожидать, если не будет введен локдаун, который в 2021 году помог отсрочить волну коронавируса — к середине февраля», – сказал Ганиченко.

Он также отметил, что важным фактором роста заболеваемости в Украине станут карантинные ограничения в период новогодних праздников.

Ранее Власти писали, что во Франции заявили о «молниеносном» начале пятой волны пандемии COVID-19, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла почти на 80%.

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Тэги: covid-19