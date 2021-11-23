Россиянин покончил с собой в самолете по пути из Египта в Самару
Гражданин России покончил с собой по пути домой после отдыха в Египте.
Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на собственные источники.
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На борту пассажирского самолета, который направлялся из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару обнаружили тело повесившегося россиянина.
Так, по словам очевидцев, мужчина закрылся в туалете сразу после взлета, а через 20 минут члены экипажа забеспокоились и смогли открыть дверь санузла, где и обнаружили мужчину без признаков жизни – он повесился на ремне от своих брюк.
Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, а самолет совершил экстренную посадку в Каире, но спасти мужчину так и не удалось. Его тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару.
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