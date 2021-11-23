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Главная » Мир » Происшествия
16:48 23 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Россиянин покончил с собой в самолете по пути из Египта в Самару

Гражданин России покончил с собой по пути домой после отдыха в Египте.

Бортпроводники безуспешно пытались реанимировать пассажира

Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на собственные источники.

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На борту пассажирского самолета, который направлялся из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару обнаружили тело повесившегося россиянина.

Так, по словам очевидцев, мужчина закрылся в туалете сразу после взлета, а через 20 минут члены экипажа забеспокоились и смогли открыть дверь санузла, где и обнаружили мужчину без признаков жизни – он повесился на ремне от своих брюк.

Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, а самолет совершил экстренную посадку в Каире, но спасти мужчину так и не удалось. Его тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару.

Как ранее сообщали Власти, сказал матери, что примет душ, и повесился: медики спасли жизнь 28-летнего киевлянина.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: самоубийство, Египет, самолет, россиянин
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