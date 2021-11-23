Румыния умирает от COVID-19: морги переполнены, но люди отказываются вакцинироваться

Румынию накрыла четвертая волна COVID-19: морги переполнены, но люди отказываются вакцинироваться

В румынских моргах давно нет места



Об этом сообщило CNN. При этом показатель вакцинации в стране – самый низкий в Европе – менее 36% населения сделало прививки.

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Издание пишет, что в морг Бухарестского университета, который рассчитан на 15 мест, в день поступает более 40 новых тел.

«Я никогда не думала, что может случиться такая катастрофа, что мы будем отправлять в могилы целые семьи», – сказала журналистам медсестра университетской больницы Клаудиу Ионита.

Медицинские работники и официальные лица объясняют низкий уровень вакцинации множеством факторов, в том числе недоверием к властям, глубоко укоренившимися религиозными убеждениями и потоком дезинформации, распространяющейся через социальные сети.

Одним из самых известных и громких антиваксов в стране является член сената Румынии Диана Сосоака. В одном из своих многочисленных публичных перфомансов она пыталась помешать людям входить в центр вакцинации на своем избирательном округе.

«Если вы любите своих детей, прекратите вакцинацию. Не убивайте их!», – говорит она в видеоклипе на своей странице в Facebook.

В Бухаресте растянули огромный баннер, закрывающий половину фасада здания в центре города.

«Они задыхаются. Они умоляют нас. Они сожалеют», – эти слова напечатаны массивными черными буквами под черно-белыми фотографиями медиков, спасающих пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии. Но немного прохожих обращают на него внимание”, – написало издание.

В начале ноября Власти писали, что сотни людей умирают каждый день в течение последних двух месяцев в Румынии. В морге главной больницы Румынии больше нет места для мертвых.

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Тэги: Румыния, covid-19