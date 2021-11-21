На ракетном заводе под Белградом прогремел мощный взрыв: есть погибшие и раненные

В Сербии в поселке Лештане вблизи Белграда прогремел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками EdePro.

Об этом сообщило издание Danas. Густой белый дым поднялся на десятки метров и виден из всех уголков сербской столицы.

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Фото и видео происшествия в соцсетях делятся очевидцы. Они отмечают, что взрыв был настолько сильным, что у некоторых местных жителей выбило окна

По данным espreso.co.rs, на момент взрыва на предприятии якобы находилось около 100 рабочих, судьба которых на данный момент неизвестна.

Подойти к месту аварии в настоящее время невозможно, туда направлены спасательные бригады.



По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Ранее Власти писали, что во Львове в воскресенье, 21 ноября, прогремел взрыв на АО «Львовский химический завод», никто не пострадал.

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