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Главная » Мир » Происшествия
17:17 23 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

На ракетном заводе под Белградом прогремел мощный взрыв: есть погибшие и раненные

В Сербии в поселке Лештане вблизи Белграда прогремел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками EdePro.

Об этом сообщило издание Danas. Густой белый дым поднялся на десятки метров и виден из всех уголков сербской столицы.

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Фото и видео происшествия в соцсетях делятся очевидцы. Они отмечают, что взрыв был настолько сильным, что у некоторых местных жителей выбило окна

По данным espreso.co.rs, на момент взрыва на предприятии якобы находилось около 100 рабочих, судьба которых на данный момент неизвестна.

Подойти к месту аварии в настоящее время невозможно, туда направлены спасательные бригады.


По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Ранее Власти писали, что во Львове в воскресенье, 21 ноября, прогремел взрыв на АО «Львовский химический завод», никто не пострадал.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: взрыв, Сербия
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