Зеленский назначил заместителем Ермака бывшего человека Ахметова
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму новым заместителем руководителя Офиса президента.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
«Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины», – говорится в подписанном главой государства указе.
Шурма занял место Юлии Свириденко, которая заняла должность первого вице-премьера – министра экономики.
«Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», – заявил новоназначенный замглавы ОП.
Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове.
С 2012 по 2019 год занимал должность гендиректора завода «Запорожсталь», входящего в группу «Метинвест» Рината Ахметова. Уже за три года под его руководством «Запорожсталь» стала прибыльным предприятием.
Был главой Запорожской региональной организации партии «Оппозиционный блок».
В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».
Некоторые СМИ и эксперты считают, что Шурма может оказаться заменой нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю.
Ранее Власти сообщали, что Ирина Верещук, Павел Рябикин и Юлия Свириденко стали новыми министрами в Кабмине.