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17:43 23 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Зеленский назначил заместителем Ермака бывшего человека Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму новым заместителем руководителя Офиса президента.

ростислав Шурма стал новым заместителем Ермака

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

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«Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины», – говорится в подписанном главой государства указе.

Шурма занял место Юлии Свириденко, которая заняла должность первого вице-премьера – министра экономики.

«Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», – заявил новоназначенный замглавы ОП.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове.

С 2012 по 2019 год занимал должность гендиректора завода «Запорожсталь», входящего в группу «Метинвест» Рината Ахметова.  Уже за три года под его руководством «Запорожсталь» стала прибыльным предприятием.

Был главой Запорожской региональной организации партии «Оппозиционный блок».

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Некоторые СМИ и эксперты считают, что Шурма может оказаться заменой нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю.

Ранее Власти сообщали, что Ирина Верещук, Павел Рябикин и Юлия Свириденко стали новыми министрами в Кабмине.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: офис президента, Ростислав Шурма
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