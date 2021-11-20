Зеленский назначил заместителем Ермака бывшего человека Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму новым заместителем руководителя Офиса президента.

ростислав Шурма стал новым заместителем Ермака



Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

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«Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины», – говорится в подписанном главой государства указе.

Шурма занял место Юлии Свириденко, которая заняла должность первого вице-премьера – министра экономики.

«Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», – заявил новоназначенный замглавы ОП.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове.

С 2012 по 2019 год занимал должность гендиректора завода «Запорожсталь», входящего в группу «Метинвест» Рината Ахметова. Уже за три года под его руководством «Запорожсталь» стала прибыльным предприятием.

Был главой Запорожской региональной организации партии «Оппозиционный блок».

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Некоторые СМИ и эксперты считают, что Шурма может оказаться заменой нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю.

Ранее Власти сообщали, что Ирина Верещук, Павел Рябикин и Юлия Свириденко стали новыми министрами в Кабмине.

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Тэги: офис президента, Ростислав Шурма