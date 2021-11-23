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17:46 23 Ноября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Нардеп из Мелитополя договаривается с министром МВД о «крышевании» пророссийских контрабандистов?

Сеть взорвали фотографии переписки народного депутата Сергея Минько, сделанные журналистами с балкона Верховной Рады.

На фотографиях, опубликованных Телеграм-каналом «Через плечо» видно, что Минько обсуждает с министром МВД Денисом Монастырским персону Ореста Фирманюка, именуемого в СМИ «контрабандистом из ТОП-10 списка СНБО». То есть, в отношении Фирманюка Совет нацбезопасности и обороны принял соответствующие санкции.

Телеграм-канал «Гнилая черешня» сообщает, что, вероятно, Сергей Минько 20-го октября пересылал министру российский номер опального Фирманюка от своего помощника Павла Тимофеева – на фото видно, что абонент, приславший номер нардепу, подписан как «Павел Анатольевич». Впрочем, это может быть и не так. Мы о депутате Запорожского областного совета от «Евросолидарности» Павле Тимофееве, который трудится помощником нардепа на зарплате, гораздо лучшего мнения.

В ходе общения с министром внутренних дел, Сергей Минько получил заверение, что с Фирманюком свяжется руководитель Департамента стратегических расследований Валентин Копаев.

ТГ-каналы не исключают, что Сергей Минько познакомился с Денисом Монастырским в парламентском комитете по вопросам правохранительной деятельности, когда нынешний министр руководил комитетом. Сергей Анатольевич и сейчас является секретарём данной структуры ВР.

Остаётся только догадываться, чем заинтересовал мелитопольского нардепа одиозный фигурант списка СНБО и чем именно ему помогут глава силового ведомства и его подчинённые. Но элемент скандальности в этом присутствует.

Напомним, ранее Сергей Минько уже становился «героем» переписок в Раде, когда «слуги народа» обсуждали его, называя «Мини-купером». Тогда речь шла о каких-то тендерах в Мелитополе.

Кстати, мелитопольские расследователи из «Гнилой черешни» заметили, что в переписке с Денисом Монастырским кандидат наук Сергей Минько допустил две ошибки в одном слове – вместо правильного «Welcome» он написал «Wellkome».

Тэги: сергей минько
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