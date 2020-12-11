Подросток из Казани готовил вооруженное нападение на школу по указанию украинца – ФСБ России
В России спецслужбы предотвратили очередное нападение на школу.
Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.
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В России задержали подростка, подозреваемого в причастности к подготовке вооруженного нападение на одно из казанских учебных заведений.
В его доме провели обыск, где обнаружили пневматическую винтовку. В компьютере парня нашли поисковые запросы о переделке пневматического оружия в боевое, а также материалы о прошлых вооруженных нападениях на учебные заведения в России.
Кроме того, по информации ФСБ РФ, организовать теракт задержанного склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины.
Как ранее сообщали Власти, в Казани произошел теракт в школе, много жертв.