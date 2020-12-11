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Главная » Мир » Происшествия
18:16 23 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Подросток из Казани готовил вооруженное нападение на школу по указанию украинца – ФСБ России

В России спецслужбы предотвратили очередное нападение на школу.

В доме школьника обнаружили пневматическую винтовку

Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

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В России задержали подростка, подозреваемого в причастности к подготовке вооруженного нападение на одно из казанских учебных заведений.

В его доме провели обыск, где обнаружили пневматическую винтовку. В компьютере парня нашли поисковые запросы о переделке пневматического оружия в боевое, а также материалы о прошлых вооруженных нападениях на учебные заведения в России.

Кроме того, по информации ФСБ РФ, организовать теракт задержанного склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины.

Как ранее сообщали Власти, в Казани произошел теракт в школе, много жертв.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, казань, школьник, терракт
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