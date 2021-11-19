В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского суда
В Киеве обнаружили застреленным бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко.
Об этом сообщила в Facebook его адвокат Лариса Криворучко на своей странице.
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«Трагическая новость: застрелили клиента – экс-судью Соломенского районного суда Зинченко Сергея Владимировича. Наши соболезнования жене, ребенку, родственникам», – написала адвокат.
У экс-судьи остались 33-летняя жена и ребенок.
Сергей Зинченко работал судьей в Соломенском районном суде Киева. В 2017 году его задержали во время получения взятки в размере 22 тысячи долларов.
Его обвинили в получении неправомерной выгоды за содействие в снятии ареста с помещения, находящемся в залоге банка.
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