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Главная » Украина » Происшествия
17:52 23 Ноября 2021 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского суда

В Киеве обнаружили застреленным бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко.

Сергей Зинченко найден мертвым в Киеве

Об этом сообщила в Facebook его адвокат Лариса Криворучко на своей странице.

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«Трагическая новость: застрелили клиента – экс-судью Соломенского районного суда Зинченко Сергея Владимировича. Наши соболезнования жене, ребенку, родственникам», – написала адвокат.

У экс-судьи остались 33-летняя жена и ребенок.

Сергей Зинченко работал судьей в Соломенском районном суде Киева. В 2017 году его задержали во время получения взятки в размере 22 тысячи долларов.

Его обвинили в получении неправомерной выгоды за содействие в снятии ареста с помещения, находящемся в залоге банка.

Ранее Власти писали, что двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова – Борис повесился в собственной квартире.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, убийство
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