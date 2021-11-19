В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского суда

В Киеве обнаружили застреленным бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко.

Сергей Зинченко найден мертвым в Киеве



Об этом сообщила в Facebook его адвокат Лариса Криворучко на своей странице.

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«Трагическая новость: застрелили клиента – экс-судью Соломенского районного суда Зинченко Сергея Владимировича. Наши соболезнования жене, ребенку, родственникам», – написала адвокат.

У экс-судьи остались 33-летняя жена и ребенок.

Сергей Зинченко работал судьей в Соломенском районном суде Киева. В 2017 году его задержали во время получения взятки в размере 22 тысячи долларов.

Его обвинили в получении неправомерной выгоды за содействие в снятии ареста с помещения, находящемся в залоге банка.

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Тэги: Киев, убийство