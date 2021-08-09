В Симферополе задержали более трех десятков крымских татар

В оккупированном Крыму в Симферополе “полицейские” задержали более трех десятков крымских татар, в том числе 10 женщин и четверых корреспондентов объединения «Крымская солидарность».

Возле СИЗО в Симферополе задержали больше тридцати крымских татар



Об этом сообщил Telegram-канал Грати. Все они собрались возле местного изолятора временного содержания. Из него после 12 суток административного ареста должен был выйти адвокат Эдем Семедляев.

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Еще до освобождения адвоката полицейские задержали собравшихся.

Всех повезли в Киевский райотдел полиции.

Ранее Власти писали, что ЕС не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией и призывает освободить всех задержанных крымских татар.

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