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19:46 23 Ноября 2021 44 Комментарии
В Симферополе задержали более трех десятков крымских татар
В оккупированном Крыму в Симферополе “полицейские” задержали более трех десятков крымских татар, в том числе 10 женщин и четверых корреспондентов объединения «Крымская солидарность».
Возле СИЗО в Симферополе задержали больше тридцати крымских татар
Об этом сообщил Telegram-канал Грати. Все они собрались возле местного изолятора временного содержания. Из него после 12 суток административного ареста должен был выйти адвокат Эдем Семедляев.
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Еще до освобождения адвоката полицейские задержали собравшихся.
Всех повезли в Киевский райотдел полиции.
Ранее Власти писали, что ЕС не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией и призывает освободить всех задержанных крымских татар.
Тэги: крымские татары, крым
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