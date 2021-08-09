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19:46 23 Ноября 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

В Симферополе задержали более трех десятков крымских татар

В оккупированном Крыму в Симферополе “полицейские” задержали более трех десятков крымских татар, в том числе 10 женщин и четверых корреспондентов объединения «Крымская солидарность».

Возле СИЗО в Симферополе задержали больше тридцати крымских татар

Об этом сообщил Telegram-канал Грати. Все они собрались возле местного изолятора временного содержания. Из него после 12 суток административного ареста должен был выйти адвокат Эдем Семедляев.

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Еще до освобождения адвоката полицейские задержали собравшихся.

Всех повезли в Киевский райотдел полиции.

Ранее Власти писали, что ЕС не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией и призывает освободить всех задержанных крымских татар.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: крымские татары, крым
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