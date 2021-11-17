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Главная » Украина » Общество
06:18 24 Ноября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Украинские военные провели учения с Javelin и Bayraktar

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» прошли инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.

В учениях использовалось высокотехнологичное оружие

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ. Украинские военные использовали БПЛА Bayraktar и ПТРК Javelin.

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По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, высокотехнологическое вооружение, полученное от партнеров, существенно повысило боеспособность армии.

Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков.

Отрабатывалось комплексное применение вооружения в условиях ночи и плохой видимости

Отрабатывалось комплексное применение вооружения в условиях ночи и плохой видимости

Также в ходе учений было продемонстрировано комплексное применение новых видов вооружения в условиях ночи и плохой видимости.

Учения проходили во вторник, 23 ноября

Учения проходили во вторник, 23 ноября

На учениях присутствовал также министр обороны Алексей Резников.

Ранее Власти сообщали, что Вооруженные силы Украины использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупационных войск на Донбассе.

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Тэги: учения, всу
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