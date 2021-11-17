Украинские военные провели учения с Javelin и Bayraktar

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений «Широкий лан» прошли инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.

В учениях использовалось высокотехнологичное оружие



Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ. Украинские военные использовали БПЛА Bayraktar и ПТРК Javelin.

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По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, высокотехнологическое вооружение, полученное от партнеров, существенно повысило боеспособность армии.

Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков.

Также в ходе учений было продемонстрировано комплексное применение новых видов вооружения в условиях ночи и плохой видимости.

На учениях присутствовал также министр обороны Алексей Резников.

Ранее Власти сообщали, что Вооруженные силы Украины использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупационных войск на Донбассе.

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