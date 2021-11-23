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Главная » Украина » Общество
08:30 24 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 14 325 случаев инфицирования COVID-19, умерли от осложнений, вызванных болезнью, 595 человек.

В Украине выздоровело от COVID-19 более 29 тыс человек

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 1183 несовершеннолетних и 287 медиков.

Также зафиксировано рекордное количество выздоровевших – 29 044 человек.

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Наибольшее количество новых больных выявили в Киеве – 1743, в Полтавской области – 1060, Донецкой – 948, Запорожской – 906 и Хмельницкой – 808.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам:

  • г. Киев – 1743;

  • Винницкая область – 659;

  • Волынская область – 581;

  • Днепропетровская область – 674;

  • Донецкая область – 948;

  • Житомирская область – 341;

  • Закарпатская область – 403;

  • Запорожская область – 906;

  • Ивано-Франковская область – 525;

  • Киевская область – 795;

  • Кировоградская область – 162;

  • Луганская область – 336;

  • Львовская область – 511;

  • Николаевская область – 556;

  • Одесская область – 491;

  • Полтавская область – 1060;

  • Ривненская область – 619;

  • Сумская область – 324;

  • Тернопольская область – 275;

  • Харьковская область – 562;

  • Херсонская область – 223;

  • Хмельницкая область – 808;

  • Черкасская область – 518;

  • Черновицкая область – 173;

  • Черниговская область – 132.

Как ранее сообщали Власти, новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине уже в первый месяц 2022 года.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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