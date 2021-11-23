В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 14 325 случаев инфицирования COVID-19, умерли от осложнений, вызванных болезнью, 595 человек.

В Украине выздоровело от COVID-19 более 29 тыс человек



Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 1183 несовершеннолетних и 287 медиков.

Также зафиксировано рекордное количество выздоровевших – 29 044 человек.

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Наибольшее количество новых больных выявили в Киеве – 1743, в Полтавской области – 1060, Донецкой – 948, Запорожской – 906 и Хмельницкой – 808.

Количество новых случаев COVID-19 по регионам:

г. Киев – 1743;

Винницкая область – 659;

Волынская область – 581;

Днепропетровская область – 674;

Донецкая область – 948;

Житомирская область – 341;

Закарпатская область – 403;

Запорожская область – 906;

Ивано-Франковская область – 525;

Киевская область – 795;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 336;

Львовская область – 511;

Николаевская область – 556;

Одесская область – 491;

Полтавская область – 1060;

Ривненская область – 619;

Сумская область – 324;

Тернопольская область – 275;

Харьковская область – 562;

Херсонская область – 223;

Хмельницкая область – 808;

Черкасская область – 518;

Черновицкая область – 173;

Черниговская область – 132.

Как ранее сообщали Власти, новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине уже в первый месяц 2022 года.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19