В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19
В Украине за последние сутки зафиксировали 14 325 случаев инфицирования COVID-19, умерли от осложнений, вызванных болезнью, 595 человек.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди заболевших 1183 несовершеннолетних и 287 медиков.
Также зафиксировано рекордное количество выздоровевших – 29 044 человек.
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Наибольшее количество новых больных выявили в Киеве – 1743, в Полтавской области – 1060, Донецкой – 948, Запорожской – 906 и Хмельницкой – 808.
Количество новых случаев COVID-19 по регионам:
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г. Киев – 1743;
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Винницкая область – 659;
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Волынская область – 581;
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Днепропетровская область – 674;
-
Донецкая область – 948;
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Житомирская область – 341;
-
Закарпатская область – 403;
-
Запорожская область – 906;
-
Ивано-Франковская область – 525;
-
Киевская область – 795;
-
Кировоградская область – 162;
-
Луганская область – 336;
-
Львовская область – 511;
-
Николаевская область – 556;
-
Одесская область – 491;
-
Полтавская область – 1060;
-
Ривненская область – 619;
-
Сумская область – 324;
-
Тернопольская область – 275;
-
Харьковская область – 562;
-
Херсонская область – 223;
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Хмельницкая область – 808;
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Черкасская область – 518;
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Черновицкая область – 173;
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Черниговская область – 132.
Как ранее сообщали Власти, новая вспышка COVID-19 может начаться в Украине уже в первый месяц 2022 года.