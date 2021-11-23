На Днепропетровщине орудовал наркосиндикат под «крышей» полиции: названы фамилии офицеров-оборотней

В Днепропетровской области работал наркосиндикат, который крышевали руководящие полицейские чины.

Задержано 10 участников синдиката



Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Кроме того, одному из чиновников полиции инкриминированы пытки.

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Бизнес по изготовлению и сбыту наркотических и психотропных веществ организовали два человека: 32-летний уроженец Грузии, житель Днепра и 60-летний бывший первый замначальника УМВД Украины в Днепропетровской области. Последний семь лет возглавлял областное подразделение по борьбе с наркопреступностью.

По информации правоохранителей, в состав наркогруппировки входило четырнадцать человек, мужчины и женщины в возрасте от 21 – 47 лет, выполнявшие четко распределенные функции: изготовление тех или иных наркотиков и дальнейшее распространение.

“Цинизм деятельности разоблаченной группы заключался в том, что наркодельцы вовлекали в наркоманию детей, которых впоследствии должны были привлечь в сбытовую сеть”, – сказано в сообщении.

Бывший милиционер консультировал лидера преступной организации по методам конспирации, возможным планам правоохранителей, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и места их изготовления.

Также в его обязанности входила передача части прибыли 43-летнему полицейскому в отставке, эксначальнику одного из подразделений Управления по противодействию наркопреступности (УПН) полиции Днепропетровщины.

Он выступал посредником между участниками наркосиндиката и действующими полицейскими.

По информации УНН, в синдикат входили следующие полицейские чиновники:

врио заместителя начальника ВКП Синельниковского РУП подполковник полиции Сирица;

врио заместителя начальника Павлоградского РВП майор полиции Ведута;

старший оперуполномоченный ОП № 1 Днепровского РУП подполковник полиции Ярошкин.

Во время документирования одного из полицейских, причастных к деятельности группы, разоблачили в пытках задержанных.

У фигурантов проведено более 40 обысков. Изъято оборудование для изготовления наркотиков, черновые записи, психотропные вещества, наркотические средства, прекурсоры и деньги от их сбыта.

Задержаны 10 правонарушителей, в том числе Сирица и Ярошкин.

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