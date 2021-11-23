На Днепропетровщине орудовал наркосиндикат под «крышей» полиции: названы фамилии офицеров-оборотней
В Днепропетровской области работал наркосиндикат, который крышевали руководящие полицейские чины.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции. Кроме того, одному из чиновников полиции инкриминированы пытки.
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Бизнес по изготовлению и сбыту наркотических и психотропных веществ организовали два человека: 32-летний уроженец Грузии, житель Днепра и 60-летний бывший первый замначальника УМВД Украины в Днепропетровской области. Последний семь лет возглавлял областное подразделение по борьбе с наркопреступностью.
По информации правоохранителей, в состав наркогруппировки входило четырнадцать человек, мужчины и женщины в возрасте от 21 – 47 лет, выполнявшие четко распределенные функции: изготовление тех или иных наркотиков и дальнейшее распространение.
“Цинизм деятельности разоблаченной группы заключался в том, что наркодельцы вовлекали в наркоманию детей, которых впоследствии должны были привлечь в сбытовую сеть”, – сказано в сообщении.
Бывший милиционер консультировал лидера преступной организации по методам конспирации, возможным планам правоохранителей, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и места их изготовления.
Также в его обязанности входила передача части прибыли 43-летнему полицейскому в отставке, эксначальнику одного из подразделений Управления по противодействию наркопреступности (УПН) полиции Днепропетровщины.
Он выступал посредником между участниками наркосиндиката и действующими полицейскими.
По информации УНН, в синдикат входили следующие полицейские чиновники:
- врио заместителя начальника ВКП Синельниковского РУП подполковник полиции Сирица;
- врио заместителя начальника Павлоградского РВП майор полиции Ведута;
- старший оперуполномоченный ОП № 1 Днепровского РУП подполковник полиции Ярошкин.
Во время документирования одного из полицейских, причастных к деятельности группы, разоблачили в пытках задержанных.
У фигурантов проведено более 40 обысков. Изъято оборудование для изготовления наркотиков, черновые записи, психотропные вещества, наркотические средства, прекурсоры и деньги от их сбыта.
Задержаны 10 правонарушителей, в том числе Сирица и Ярошкин.
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