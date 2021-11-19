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Главная » Украина » Общество
09:38 24 Ноября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Украина на границе с Беларусью начала масштабную спецопреацию

На границе с Беларусью украинские пограничники совместно с силами Нацгвардии, полиции и ВСУ начали проведение спецоперации “Полесье”.

На границе проходит спецоперация "Полесье"

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Цель этого мероприятия – усиление охраны и защиты украинской границы на фоне кризиса с мигрантами.

По информации пограничников, сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину.

Главная задача совместной спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.

В операции участвуют пограничники, полицейские и военные

В операции участвуют пограничники, полицейские и военные

Контролировать госграницу будут усиленные наряды, а в места возможного прорыва направят дополнительные силы и средства.

В охране границы будет активно применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

В охране границы будет применяться БПЛА и авиация

В охране границы будет применяться БПЛА и авиация

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы.

Появятся дополнительные пограничные посты на автомобильных дорогах,  будет осуществляться патрулирование основных путей к государственной границе.

Также силовики проведут проверки автобусных и железнодорожных станций, организуют превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья.

Ранее Власти сообщали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: граница Украины
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