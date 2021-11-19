Украина на границе с Беларусью начала масштабную спецопреацию
На границе с Беларусью украинские пограничники совместно с силами Нацгвардии, полиции и ВСУ начали проведение спецоперации “Полесье”.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Цель этого мероприятия – усиление охраны и защиты украинской границы на фоне кризиса с мигрантами.
По информации пограничников, сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину.
Главная задача совместной спецоперации – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
Контролировать госграницу будут усиленные наряды, а в места возможного прорыва направят дополнительные силы и средства.
В охране границы будет активно применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы.
Появятся дополнительные пограничные посты на автомобильных дорогах, будет осуществляться патрулирование основных путей к государственной границе.
Также силовики проведут проверки автобусных и железнодорожных станций, организуют превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья.
Ранее Власти сообщали, что Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.