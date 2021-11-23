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Главная » Украина » Общество
10:21 24 Ноября 2021 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Антивакцинаторы заблокировали центр Киева: какие улицы перекрыты

В среду, 24 ноября, ряд улиц в центре Киева будет перекрыт с 10:30 до 17:00 в связи с акцией протеста антивакцинаторов.

Из-за митинга антивакцинаторов часть улиц в Киеве перекроют

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Правоохранители попросили водителей с пониманием отестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Перекрыты будут:

  • улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

  • Европейская площадь;

  • улица Крещатик;

  • бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

  • улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Ранее Власти писали, что во вторник 23 ноября, в соцсетях разнеслась информация, что в Киеве с 29 ноября якобы на два месяца перекроют мост Патона из-за срочного ремонта.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев
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