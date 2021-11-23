Антивакцинаторы заблокировали центр Киева: какие улицы перекрыты
В среду, 24 ноября, ряд улиц в центре Киева будет перекрыт с 10:30 до 17:00 в связи с акцией протеста антивакцинаторов.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
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Правоохранители попросили водителей с пониманием отестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Перекрыты будут:
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улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
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Европейская площадь;
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улица Крещатик;
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бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
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улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Ранее Власти писали, что во вторник 23 ноября, в соцсетях разнеслась информация, что в Киеве с 29 ноября якобы на два месяца перекроют мост Патона из-за срочного ремонта.