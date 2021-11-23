Антивакцинаторы заблокировали центр Киева: какие улицы перекрыты

В среду, 24 ноября, ряд улиц в центре Киева будет перекрыт с 10:30 до 17:00 в связи с акцией протеста антивакцинаторов.

Из-за митинга антивакцинаторов часть улиц в Киеве перекроют



Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Правоохранители попросили водителей с пониманием отестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Перекрыты будут:

улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейская площадь;

улица Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Ранее Власти писали, что во вторник 23 ноября, в соцсетях разнеслась информация, что в Киеве с 29 ноября якобы на два месяца перекроют мост Патона из-за срочного ремонта.

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