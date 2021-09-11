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Главная » Украина » Происшествия
11:04 24 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Донецке прогремел взрыв: есть погибший

В оккупированном Донецке в Киевском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых скончался оот травм.

В Донецке взорвалась граната

Об этом сообщил в Telegram так называемый «глава администрации» города Алексей Кулемзин. Инцидент произошел утром  24 ноября.

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Кулемзин уточнил, что взорвалась граната.

«В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы», – сказано в сообщении.

Спустя час после происшествия стало известно, что один из пострадавших от взрыва гранаты скончался. Об этом сообщило Донецкое агентству новостей.

Ранее Власти сообщали, что в Сербии в поселке Лештане вблизи Белграда прогремел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками EdePro.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: взрыв, Донецк
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