В Донецке прогремел взрыв: есть погибший
В оккупированном Донецке в Киевском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых скончался оот травм.
Об этом сообщил в Telegram так называемый «глава администрации» города Алексей Кулемзин. Инцидент произошел утром 24 ноября.
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Кулемзин уточнил, что взорвалась граната.
«В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы», – сказано в сообщении.
Спустя час после происшествия стало известно, что один из пострадавших от взрыва гранаты скончался. Об этом сообщило Донецкое агентству новостей.
Ранее Власти сообщали, что в Сербии в поселке Лештане вблизи Белграда прогремел взрыв на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками EdePro.