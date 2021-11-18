В Харькове парень дал пощечину полицейскому: ему светит до 5 лет тюрьмы. Видео
Харьковчанин ударил по лицу приехавшего на вызов полицейского.
Об этом сообщает «Newsroom».
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В Харькове около кафе “Молодость” на площади Павловской на вызов о драке приехал наряд патрульной полиции.
Пока полицейские разбирались в произошедшем, а также оказывали помощь одному из пострадавших, один из очевидцев начал вести себя агрессивно. Молодой человек подошел к одному из полицейских и дал ему пощечину.
Реакцию полиции долго ждать не пришлось – патрульный сразу же ударил обидчика в ответ, а коллеги полицейского повалили парня на пол и надели на него наручники.
По данному факту было открыто уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции и хулиганстве. 22-летнему парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде домашнего ареста.
Как ранее сообщали Власти, в Польше двое полицейских избили украинца: им грозит 5 лет тюрьмы.