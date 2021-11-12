В России предложили расстреливать людей, которые покупают COVID-сертификаты

Российский чиновник предложил убивать граждан, которые вместо вакцинирования покупают сертификаты о вакцинации.

Депутат Рязанской областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров



Об этом сообщает «Medusa».

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В Рязани (Россия) депутат областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров выступил с предложением расстреливать людей, которые не вакцинировались, но купили сертификаты о вакцинации.

«Сегодня покупают эти сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!» — заявил Владимир Сидоров.

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В комментарии журналистам Сидоров объяснил, что высказывание сделал на эмоциях, так как ранее из-за коронавируса умерла его жена, а сам он с трудом оправился после COVID-19.

«Конечно, мои слова — это эмоции. Но я считаю, что к тем, кто покупает сертификат о вакцинации и продает сертификаты, к тем, кто нарушает антиковидное законодательство надо относиться жестко», — сказал Сидоров.

Как ранее сообщали Власти, в России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, депутат, расстрел, вакцинация, поддельные сертификаты