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Главная » Украина » Общество
12:09 24 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Наркоторговец и сепаратист Костя Бедовой-Калоша занялся вибраторами, но что-то пошло не так. Выясняем

Криминальная «шестерка», наркоторговоец и сутенер Константин Бедовой (кличка Костя Калоша) столкнулся с новыми финансовыми трудностями.

Он пытался заработать на продаже вибраторов в Украине, однако его товар арестовали на таможне.

Об этом сообщают источники в окружении Калоши.

Напомним, ранее Киевская таможня конфисковала в пользу государства 475 вибраторов, которые пытались незаконно ввезти в страну под видом обычных массажеров. Решение о конфискации принял Соломенский суд Киева.

Позже стало известно, что вибраторы в Украину пытался завезти Костя Калоша. После того, как полиция перекрыла все каналы наркотиков, которыми пользовался Калоша, он ищет любые возможности заработка. В итоге Бедовой дошел до того, что начал торговать контрабандными вибраторами. Однако и в этом деле он прогорел. По оценкам таможни, стоимость конфискованных вибраторов Кости Калоши составляет 635,5 тысяч гривен.

В Минюсте сообщили, что конфискованная продукция, согласно законодательству, будет продана на электронном аукционе.

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