В Швеции премьером впервые стала женщина

Шведский парламент проголосовал за кандидатуру лидер социал-демократов Магдалены Андерссон как нового премьер-министра страны. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Новым премьером Швеции стала Магдалена Андерссон



Об этом сообщило издание The Local. Официально она вступит в должность после встречи с королем Карлом XVI Густавом в пятницу, 26 ноября.

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После этого у Андерссон будет девять месяцев на подготовку к всеобщим выборам в Швеции в 2022 году.

Среди скандинавских стран только в Швеции до этого не было женщины на посту премьер-министра. В Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии женщины возглавляли правительства.

После утверждения в качестве нового лидера Андерссон сказала, что хочет «вернуть демократический контроль над школами, здравоохранением и уходом за престарелыми» и отойти от приватизации сектора социального обеспечения.

Она также заявила, что стремится сделать Швецию образцом для подражания во всем мире в области изменения климата.

Ранее Власти писали, что в Швеции отменили практически все ограничения карантина. Власти пояснили эти ослабления карантинных ограничений успешной кампанией по вакцинации.

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