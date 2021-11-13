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Главная » Мир » Общество
13:12 24 Ноября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В Италии введут локдаун для невакцинированных

Правительство Италии вводит новые карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

Согласно новому постановлению срок действия сертификата о вакцинации сократили с 12 до 9 месяцев

Об этом сообщает «Corriere della Sera».

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Итальянское правительство подготовило новые постановление о карантинных ограничениях. Документ предусматривает запрет на посещения ряда заведений для невакцинированных людей.

Таким образом в итальянские рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты, развлекательные заведения смогут попасть только вакцинированные или недавно переболевшие местные жители.

Кроме того, согласно новому постановлению срок действия сертификата о вакцинации сократили с 12 до 9 месяцев.

Окончательно документ все еще не принят- правительство не решило будут ли ограничения распространятся на всю Италию, или только на некоторые регионы. Предположительная дата введения новых ограничений запланирована на конец ноября или начало декабря – 29 ноября или 6 декабря.

Также, правительство продолжает обсуждение введения обязательной вакцинации для полиции и учителей.

Отметим, что сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации с 12 месяцев до 9 месяцев может создать проблемы для украинцев, посещающих Италию в туристических или деловых целях. Дело в том, что в Украине все еще не начата вакцинация бустерными дозами, а у большого количества украинцев срок действия сертификата скоро начнет истекать. Что в таком случаем делать украинцам желающим посетить Италию пока непонятно.

Как ранее сообщали Власти, в Италии ввели обязательную вакцинацию абсолютно для все работающих.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Италия, карантин, ограничения, вакцинация
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