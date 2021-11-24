В Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне: что изменилось
Украинские власти готовятся к новой вспышке заболевания COVID-19.
Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко и премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.
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В Украине ожидается новая вспышка заболевания коронавирусом. В связи с этим чиновники анонсировали ужесточение карантинных ограничений в «желтых» карантинных зонах.
«Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в «желтых» зонах карантина», – сказал Шмигаль.
Изменения карантинных ограничений предполагают обязательную проверку сертификатов о вакцинации с помощью считывания QR-кода.
В «желтой» карантинной зоне общественные учреждения, заведения культуры, спортзалы, рестораны могут работать при наличии хотя бы одной прививки от коронавируса. Также разрешены сертификаты о выздоровлении или наличие негативного теста на COVID-19.
Как ранее сообщали Власти, в Украине ослабят ограничение на проезд в транспорте для “красных” зон.