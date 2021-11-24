В Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне: что изменилось

Украинские власти готовятся к новой вспышке заболевания COVID-19.

Чиновники анонсировали ужесточение карантинных ограничений в



Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко и премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

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В Украине ожидается новая вспышка заболевания коронавирусом. В связи с этим чиновники анонсировали ужесточение карантинных ограничений в «желтых» карантинных зонах.

«Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в «желтых» зонах карантина», – сказал Шмигаль.

Изменения карантинных ограничений предполагают обязательную проверку сертификатов о вакцинации с помощью считывания QR-кода.

В «желтой» карантинной зоне общественные учреждения, заведения культуры, спортзалы, рестораны могут работать при наличии хотя бы одной прививки от коронавируса. Также разрешены сертификаты о выздоровлении или наличие негативного теста на COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ослабят ограничение на проезд в транспорте для “красных” зон.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: карантин, ограничения, желтая зона