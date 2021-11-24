НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:28 24 Ноября 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

В Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне: что изменилось

Украинские власти готовятся к новой вспышке заболевания COVID-19.

Чиновники анонсировали ужесточение карантинных ограничений в

Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко и премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В Украине ожидается новая вспышка заболевания коронавирусом. В связи с этим чиновники анонсировали ужесточение карантинных ограничений в «желтых» карантинных зонах.

«Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в «желтых» зонах карантина», – сказал Шмигаль.

Изменения карантинных ограничений предполагают обязательную проверку сертификатов о вакцинации с помощью считывания QR-кода.

В «желтой» карантинной зоне общественные учреждения, заведения культуры, спортзалы, рестораны могут работать при наличии хотя бы одной прививки от коронавируса. Также разрешены сертификаты о выздоровлении или наличие негативного теста на COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ослабят ограничение на проезд в транспорте для “красных” зон.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: карантин, ограничения, желтая зона
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.11.2021 13:12
В Италии введут локдаун для невакцинированных
ТОР
13.11.2021 16:30
Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина
ТОР
13.11.2021 11:40
С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые ограничения в общественном транспорте
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

13:02 Мир

Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

12:52 Украина

Наркоторговец и сепаратист Костя Бедовой-Калоша занялся вибраторами, но что-то пошло не так. Выясняем

12:09 Украина

В Харькове парень дал пощечину полицейскому: ему светит до 5 лет тюрьмы. Видео

11:49 Украина

Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями

10:09 Мир

Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

09:46 Украина

В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети

07:13 Мир

Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

06:19 Украина

Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

04:40 Мир

Американец за 30$ купил картину эпохи Возрождения стоимостью 50 миллионов долларов

20:15 Мир

Рыцари Ахметова: сеть взорвалась мемами из-за фотографии Авакова, Шустера и Комаровского

19:22 Украина

Новости | NetGameSlots.com