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15:00 24 Ноября 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Распространяют фейки и манипулируют: слуги народа объявили бойкот телеканалам Ахметова

Нардепы и представители партии “Слуга народа” приняли решение объявить бойкот телеканалам, собственником которых является бизнесмен Ринат Ахметов.

Слуги народа решили игнорировать тееканалы Рината Ахметова

Об этом сообщила в Telegram спикер партии Юлия Палийчук. Речь идет о телеканалах «Украина-24» и «Украина».

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В соответствующем заявлении телевизионщиков обвинили в “системном и умышленном распространении фейков”,  откровенных манипуляциях, непредоставлении права на ответ и “ярких проявлениях той олигархической системы, с которой борется команда президента”.

“Сегодня наша команда приняла общее решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества”, – сказано в заявлении.

В «Слуге народа» также выразили уверенность, что инициированный Зеленским антиолигархический закон «наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов».

Как сообщали Власти, украинский бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом и в случае, если СНБО его наделит таким статусом, он будет обращаться в международный суд.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Ринат Ахметов, телевидение, пропаганда, слуга народа
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