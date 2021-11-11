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15:17 24 Ноября 2021 66 Комментарии
Кабмин озвучил план борьбы с олигархами
Кабинет министров Украины утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Правительство объявило войну олигархам
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Кабмина на Youtube. В принятом решении олигархов назвали лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни.
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План предусматривает правовые и организационные мероприятия, направленные на воплощение в жизнь положений антиолигархического закона и реализацию Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.
В плане предусмотрены следующие меры:
Тэги: олигархи, Кабмин, закон об олигархах
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