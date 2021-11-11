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15:17 24 Ноября 2021 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Кабмин озвучил план борьбы с олигархами

Кабинет министров Украины утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.

Правительство объявило войну олигархам

Об этом стало известно из онлайн-трансляции  заседания Кабмина на Youtube.  В принятом решении олигархов назвали лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни.

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План предусматривает правовые и организационные мероприятия, направленные на воплощение в жизнь положений антиолигархического закона и реализацию Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.

В плане предусмотрены следующие меры:

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: олигархи, Кабмин, закон об олигархах
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