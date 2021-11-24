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Главная » Украина » Общество
15:38 24 Ноября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Срок действия “желтого” сертификата о вакцинации сократили в четыре раза

Правительство Украины значительно сократило срок действия “желтого” сертификата о вакцинации.

Более 600 тысяч вакцинированных украинцев не получили вторую дозу вакцины

Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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Так, по его словам срок действия сертификата о вакцинации одной дозой вакцины сократили в четыре раза – со 120 дней до 30.

«Изменен срок действия желтого сертификата, который подтверждает прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней», — отметил министр.

По данным Министерства здравоохранения более 600 тысяч вакцинированных украинцев не получили вторую дозу вакцины.

Как ранее сообщали Власти, в Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: сертификаты, вакцинация
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