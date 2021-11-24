Срок действия “желтого” сертификата о вакцинации сократили в четыре раза
Правительство Украины значительно сократило срок действия “желтого” сертификата о вакцинации.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
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Так, по его словам срок действия сертификата о вакцинации одной дозой вакцины сократили в четыре раза – со 120 дней до 30.
«Изменен срок действия желтого сертификата, который подтверждает прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней», — отметил министр.
По данным Министерства здравоохранения более 600 тысяч вакцинированных украинцев не получили вторую дозу вакцины.
Как ранее сообщали Власти, в Украине ужесточили карантин в «жёлтой» зоне.