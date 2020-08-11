Путин распорядился создать вакцину от COVID-19 для маленьких детей
В России начнут разрабатывать вакцины от коронавируса для детей.
Об этом сообщают «Известия».
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Президент РФ Владимир Путин на очередном совещании сообщил о необходимости разработать вакцину от COVID-19 для детей старше двух лет.
«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. <…> Нам тоже нужно над этим подумать», — сказал Путин.
Ранее, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о скором регистрации в России вакцины от коронавируса для детей возрастом от 12 до 17 лет.
Сообщается, что данная вакцина успешно прошла испытания среди подростков. У детей наблюдалась только повышенная температура.
Как ранее сообщали Власти, в России предложили расстреливать людей, которые покупают COVID-сертификаты.