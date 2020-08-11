Путин распорядился создать вакцину от COVID-19 для маленьких детей

В России начнут разрабатывать вакцины от коронавируса для детей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о скором регистрации в России вакцины от коронавируса для детей возрастом от 12 до 17 лет



Об этом сообщают «Известия».

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Президент РФ Владимир Путин на очередном совещании сообщил о необходимости разработать вакцину от COVID-19 для детей старше двух лет.

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. <…> Нам тоже нужно над этим подумать», — сказал Путин.

Ранее, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о скором регистрации в России вакцины от коронавируса для детей возрастом от 12 до 17 лет.

Сообщается, что данная вакцина успешно прошла испытания среди подростков. У детей наблюдалась только повышенная температура.

Как ранее сообщали Власти, в России предложили расстреливать людей, которые покупают COVID-сертификаты.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, дети, вакцина