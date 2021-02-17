Восьмилетняя украинка победила в конкурсе Европейского космического агентства
Европейское космическое агентство подвело итоги конкурса детских рисунков, которые будут размещены на борт ракеты-носителя Arian 5.
Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
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Для популяризации космоса и науки среди детей Европейское космическое агентство (ESA) провело художественный конкурс.
Рисунки победителя конкурса разместят на борт ракеты-носителя Arian 5, которая в 2023 году отправит на орбиту Юпитера автоматическую межпланетную станцию Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), которая будет исследовать ледяные спутники Галилея газового гиганта и саму планету.
Согласно результатам конкурса, из 2600 претендентов победил рисунок восьмилетней Ярины Закалюжко из Житомира.
«На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй – удивился, а третий – уснул», – рассказывает Ярина.
В Агентстве поблагодарили детей за участие и отметили, что все рисунки достойны победы, но выбрать нужно только один.
Как ранее сообщали Власти, ракета с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Франции.