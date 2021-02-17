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17:02 24 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Восьмилетняя украинка победила в конкурсе Европейского космического агентства

Европейское космическое агентство подвело итоги конкурса детских рисунков, которые будут размещены на борт ракеты-носителя Arian 5.

Ракета-носитель Arian 5

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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Для популяризации космоса и науки среди детей Европейское космическое агентство (ESA) провело художественный конкурс.

Рисунки победителя конкурса разместят на борт ракеты-носителя Arian 5, которая в 2023 году отправит на орбиту Юпитера автоматическую межпланетную станцию ​​Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), которая будет исследовать ледяные спутники Галилея газового гиганта и саму планету.

Согласно результатам конкурса, из 2600 претендентов победил рисунок восьмилетней Ярины Закалюжко из Житомира.

Рисунок Ярины Закалюжки, который будет нанесен на ракету Arian 5

«На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй – удивился, а третий – уснул», – рассказывает Ярина.

В Агентстве поблагодарили детей за участие и отметили, что все рисунки достойны победы, но выбрать нужно только один.

Рисунки других участников конкурса

Как ранее сообщали Власти, ракета с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Франции.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: конкурс, Европейское космическое агентство, Arian 5
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