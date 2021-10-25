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20:13 24 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

С 9 декабря в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных: каких профессий коснется

Кабинет министров утвердил расширение списка профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Непривитых начнут отстранять от работы с 9 декабря.

Список профессий с обязательной вакцинацией расширили

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, которое транслировалось на правительственном YouTube-канале.  В список попали работники учреждений соцзащиты, госкомпаний «Укрзалізниця» и «Укрпочта» и др.

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Отстраненные невакцинированные работники не будут получать зарплату, а время вынужденного «отпуска» не засчитают в страховой стаж.

Согласно решению должны обязательно вакцинироваться:

  • работники заведений социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

  • работники стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця» и др).

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это решение ответственным подходом, поскольку представители вышеперечисленных профессий при выполнении своей деятельности и обязанностей больше всего контактируют с другими людьми.

«Что касается госслужащих и педагогов, ранее уже включенных в соответствующий перечень профессий, то подавляющее большинство категорий граждан практически уже полностью вакцинировано. В частности, более 96% первой дозой и более 85% полностью», – сообщил глава Кабмина.

Шмыгаль заявил, что приказ Минздрава о расширении перечня профессий вступает в силу уже 9 декабря. Вернуться на работу можно после первой дозы вакцинации.

Напомним, что сейчас к работе без документа, подтверждающего вакцинацию, не допускают:

  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

  • работников местных государственных администраций и структурных подразделений;

  • работников заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.

Ранее Власти сообщали, что в Украине могут расширить список профессий для обязательной вакцинации, добавив в него работников медицинских учреждений.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Кабмин, вакцинация
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