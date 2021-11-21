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07:13 25 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Словакия объявила тотальный локдаун для всех из-за вспышки COVID-19

Правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться, в том числе, на вакцинированных от коронавируса.

В Словакии ввели жесткие ограничения для всех

Об этом сообщило Aktuality. С полуночи 25 ноября по всей стране в течении 90 дней будет действовать чрезвычайное положение, в рамках которого на ближайшие две недели вводится комендантский час.

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Через 10 дней ситуацию пересмотрят. Если она ухудшится, то действие ограничений продолжат, в противном случае для вакцинированных смягчат режим.

Комендантский час будет действовать с 5:00 утра до 1:00 (следующего дня), но будет иметь свои исключения. Во время комендантского часа можно будет выходить на работу, но только при наличии справки от работодателя.

Также разрешается ходить за продуктами, к врачу, в аптеку, на анализы и прививки. Также исключениями являются похороны, крещение или брак. Кроме того покидать жилище можно будет при необходимости ухаживать за близкими и выгуливать домашних животных.

Химчистки, авторемонтные мастерские, банки, почтовые отделения останутся открытыми. Рестораны будут работать только на вынос. Можно выезжать на природу, но только в пределах своего района.

В Словакии фиксируют самый быстрый в мире рост случаев COVID-19, а количество больных в больницах достигло критического уровня, в то время как уровень вакцинации остается низким.

Во вторник, 23 ноября, Словакия впервые с начала пандемии зарегистрировала более 10000 новых случаев заражения.

В 5,5-миллионной стране вакцинировано 42,8 % жителей, что является третьим самым низким показателем в Европейском Союзе.

За сутки 23 ноября в Словакии было зарегистрировано чуть более 11 тысяч новых случаев COVID-19, умерло от болезни за сутки 66 человек.

Ранее Власти писали, что за минувшие сутки, 23 ноября, в Венгрии зафиксировали 12 637 случаев инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Словакия, карантин, covid-19
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