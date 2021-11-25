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08:59 25 Ноября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти: почти 17 тыс новых случаев, 628 смертей

По состоянию на утро 25 ноября за прошедшие сутки у 16 943 жителей Украины диагностировали COVID-19, от болезни умерло 628 пациентов.

За сутки заболело COVID-19 почти 17 тыс украинцев

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1451 детей и 304 медработника. госпитализировано с симптомами коронавирусной инфекции 3404 человек.

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Лидерами по количеству выявленных заболеваний стали Киеве – 1688, Запорожская область – 1066, Львовская – 1048, Полтавская – 967 и Донецкая – 924.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1688;

  • Винницкая область – 810;

  • Волынская область – 492;

  • Днепропетровская область – 893;

  • Донецкая область – 924;

  • Житомирская область – 707;

  • Закарпатская область – 671;

  • Запорожская область – 1066;

  • Ивано-Франковская область – 638;

  • Киевская область – 719;

  • Кировоградская область – 191;

  • Луганская область – 258;

  • Львовская область – 1048;

  • Николаевская область – 442;

  • Одесская область – 644;

  • Полтавская область – 967;

  • Ривненская область – 659;

  • Сумская область – 534;

  • Тернопольская область – 339;

  • Харьковская область – 728;

  • Херсонская область – 284;

  • Хмельницкая область – 778;

  • Черкасская область – 523;

  • Черновицкая область – 235;

  • Черниговская область – 705.

Ранее Власти сообщали, что правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться, в том числе, на вакцинированных от коронавируса.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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