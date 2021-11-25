Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти: почти 17 тыс новых случаев, 628 смертей
По состоянию на утро 25 ноября за прошедшие сутки у 16 943 жителей Украины диагностировали COVID-19, от болезни умерло 628 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1451 детей и 304 медработника. госпитализировано с симптомами коронавирусной инфекции 3404 человек.
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Лидерами по количеству выявленных заболеваний стали Киеве – 1688, Запорожская область – 1066, Львовская – 1048, Полтавская – 967 и Донецкая – 924.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
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г. Киев – 1688;
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Винницкая область – 810;
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Волынская область – 492;
-
Днепропетровская область – 893;
-
Донецкая область – 924;
-
Житомирская область – 707;
-
Закарпатская область – 671;
-
Запорожская область – 1066;
-
Ивано-Франковская область – 638;
-
Киевская область – 719;
-
Кировоградская область – 191;
-
Луганская область – 258;
-
Львовская область – 1048;
-
Николаевская область – 442;
-
Одесская область – 644;
-
Полтавская область – 967;
-
Ривненская область – 659;
-
Сумская область – 534;
-
Тернопольская область – 339;
-
Харьковская область – 728;
-
Херсонская область – 284;
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Хмельницкая область – 778;
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Черкасская область – 523;
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Черновицкая область – 235;
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Черниговская область – 705.
Ранее Власти сообщали, что правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться, в том числе, на вакцинированных от коронавируса.