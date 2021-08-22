В России прогремел взрыв на шахте: 6 погибших, еще более 40 ищут

В России прогремел взрыв на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области, как минимум шесть человек погибло, местоположение еще более 40 не установлено.

Более 40 шахтеров пока не нашли



Об этом сообщило ТАСС. Сообщение о задымлении и взрыве поступило в Сибирское управление Ростехнадзора 25 ноября.

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Взрыв произошел в одном из вентиляционных штреков. Обрушений нет.

По информации СМИ, причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте.

Погиб один человек. Пострадали 43, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.

Эвакуированы 236 горняков, местоположение еще около 40 человек пока не установлено.

Ранее Власти сообщали, что на шахте в «ЛНР» погибли девять человек. Трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте Красный партизан.

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