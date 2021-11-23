В Кремле назвали условие вторжения в Украину

Россия нападет на Украину, если страна попытается вступить в НАТО.

Россия атакует Украину при аоаытке вступления в НАТО



Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на заявление председателя правления Совета по иностранным делам России Федора Лукьянова.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации издания, слова Лукьянова — самое ясное объяснение того, почему Россия продолжает наращивать свое военное присутствие возле украинской границы.

Лукьянов также предупредил о «новом конфликте», если НАТО расширится дальше на восток.

«России придется изменить систему и провести новые красные линии», — заявил он.

Как ранее сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, война на Донбассе, Россия - страна агрессор