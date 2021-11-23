В Кремле назвали условие вторжения в Украину
Россия нападет на Украину, если страна попытается вступить в НАТО.
Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на заявление председателя правления Совета по иностранным делам России Федора Лукьянова.
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По информации издания, слова Лукьянова — самое ясное объяснение того, почему Россия продолжает наращивать свое военное присутствие возле украинской границы.
Лукьянов также предупредил о «новом конфликте», если НАТО расширится дальше на восток.
«России придется изменить систему и провести новые красные линии», — заявил он.
Как ранее сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».