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Главная » Украина » Политика
11:19 25 Ноября 2021 Просмотров 226   КомментариевКомментарии

В Кремле назвали условие вторжения в Украину

Россия нападет на Украину, если страна попытается вступить в НАТО.

Россия атакует Украину при аоаытке вступления в НАТО

Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на заявление председателя правления Совета по иностранным делам России Федора Лукьянова.

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По информации издания, слова Лукьянова — самое ясное объяснение того, почему Россия продолжает наращивать свое военное присутствие возле украинской границы.

Лукьянов также предупредил о «новом конфликте», если НАТО расширится дальше на восток.

«России придется изменить систему и провести новые красные линии», — заявил он.

Как ранее сообщали Власти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, война на Донбассе, Россия - страна агрессор
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