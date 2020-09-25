Под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека

В Львовской области скоростной поезд совершил наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия



Об этом сообщает полиция Львовской области, а также Департамент по гражданской защите Львовской ОГА в Facebook.

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24 ноября, вблизи железнодорожной станции «Цунов» в селе Заверешица Львовского района скоростной поезд сообщением «Перемышль-Киев» совершил наезд на 63-летнего жителя Львова.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Причины его нахождения на железнодорожных путях выясняются.

По факту произошедшего открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщали Власти, поезда следующие из Киева в Харьков задерживаются из-за смертельного пришествия на железной дороге.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, поезд, Львовская область