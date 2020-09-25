НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:08 25 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека

В Львовской области скоростной поезд совершил наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

Об этом сообщает полиция Львовской области, а также Департамент по гражданской защите Львовской ОГА в Facebook.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

24 ноября, вблизи железнодорожной станции «Цунов» в селе Заверешица Львовского района скоростной поезд сообщением «Перемышль-Киев» совершил наезд на 63-летнего жителя Львова.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Причины его нахождения на железнодорожных путях выясняются.

По факту произошедшего открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщали Власти, поезда следующие из Киева в Харьков задерживаются из-за смертельного пришествия на железной дороге.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, поезд, Львовская область
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.09.2020 13:00
Во Львовской области от коронавируса умерла депутат областного совета
ТОР
04.07.2019 15:10
Семилетний мальчик погиб под обвалом песка
ТОР
04.04.2019 13:35
В Днепре поезд насмерть сбил мужчину в наушниках
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Странные вещи происходят в мире: пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу

04:22 Мир

Пентагон создал спецгруппу для слежки за НЛО

02:02 Мир

С 9 декабря в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных: каких профессий коснется

20:13 Украина

Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса

19:24 Мир

В Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата: будут штрафовать

16:10 Украина

Обнаружил незаконное подключение: в Полтаве слесаря “Водоканала” пырнули ножом

13:55 Украина

Стало известно, кто заменит Меркель на посту канцлера Германии

13:02 Мир

Пока оформляли ДТП: в Киеве в полицейскую машину влетел внедорожник

12:52 Украина

Наркоторговец и сепаратист Костя Бедовой-Калоша занялся вибраторами, но что-то пошло не так. Выясняем

12:09 Украина

В Харькове парень дал пощечину полицейскому: ему светит до 5 лет тюрьмы. Видео

11:49 Украина

Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями

10:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com