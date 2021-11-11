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12:38 25 Ноября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата

Жителя Киевской области приговорили к 15 года лишения свободы за изнасилование 8-летней девочки.

В суде обвиняемый свою вину так и не признал, однако прокурор доказал его виновность в совершении преступления

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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В Киевской области местный житель признан виновным в изнасиловании 8-летней девочки. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако, вину обвиняемого прокуратура смогла доказать только сейчас.

Сообщается, что в августе 2018 года обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а именно с девочкой, которой на тот момент было всего 8 лет.

Изнасилованный ребенок – дочка знакомой насильника. В один из дней, он пришел домой в отсутствии хозяйки, схватил девочку и отнес ее в огород, где изнасиловал. Все действие происходило на глазах 5-летнего брата.

В суде обвиняемый свою вину так и не признал, однако прокурор доказал его виновность в совершении преступления. Данные мужчины будут внесены в реестр педофилов.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: суд, изнасилование, приговор, ребенок, киевская область
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