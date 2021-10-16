Угостил сладостями: на Житомирщине школьник отравил 11 одноклассников бытовой химией
Школьник угощал одноклассников бытовой химией считая, что это сладости.
Об этом сообщает Полиция Житомирской области в Facebook.
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24 ноябре в с. Девочки Черняховского района Житомирской области в местной гимназии школьники отравились бытовой химией.
Установлено, что опасное вещество в школу принес один из учеников, и думая, что это сладости стал раздавать химию друзьям. Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия.
В результате инцидента пострадало 11 учеников местной гимназии 2010-2012 годов рождения, все они сейчас госпитализированы, медики оказывают им помощь.
Проводится расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщали Власти, на Винничине от отравления газом погибло четверо детей и двое взрослых.