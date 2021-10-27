Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе
В Кремле считают, что украинские власти нагнетают напряженность в Донбассе.
Об этом сообщают «РИА Новости» 25 ноября, со ссылкой на представителя российского МИД Марию Захарову.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Правительство РФ обвиняет украинские власти в нагнетании напряженности на линии разграничения между Украиной и Донбассом. Так например, российская сторона заявила о наступлении украинских военных на позиции террористов.
Риторика Кремля в отношении действий украинских властей не меняется. В России недовольны использованием Украиной вооружения, которое поступает из стран НАТО, а также обвиняют Киев в срыве Минских соглашений.
«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – сообщила Мария Захарова.
Захарова также заявила о том, что украинская армия проводит наступательные действия на Донбассе в районе Гранитного и Старомарьевки. Об этом якобы свидетельствуют данные из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Тревожные заявления российского МИД происходят на фоне стягивания Россией войск к украинским границам.
Как ранее сообщали Власти, в Кремле назвали условие вторжения в Украину.