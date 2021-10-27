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13:36 25 Ноября 2021 Просмотров 191   КомментариевКомментарии

Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе

В Кремле считают, что украинские власти нагнетают напряженность в Донбассе.

В России недовольны использованием Украиной вооружения, которое поступает из стран НАТО

Об этом сообщают «РИА Новости» 25 ноября, со ссылкой на представителя российского МИД Марию Захарову.

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Правительство РФ обвиняет украинские власти в нагнетании напряженности на линии разграничения между Украиной и Донбассом. Так например, российская сторона заявила о наступлении украинских военных на позиции террористов.

Риторика Кремля в отношении действий украинских властей не меняется. В России недовольны использованием Украиной вооружения, которое поступает из стран НАТО, а также обвиняют Киев в срыве Минских соглашений.

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – сообщила Мария Захарова.

Захарова также заявила о том, что украинская армия проводит наступательные действия на Донбассе в районе Гранитного и Старомарьевки. Об этом якобы свидетельствуют данные из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тревожные заявления российского МИД происходят на фоне стягивания Россией войск к украинским границам.

Как ранее сообщали Власти, в Кремле назвали условие вторжения в Украину.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, мид, Донбасс, всу, мария захарова
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