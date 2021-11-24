Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку через несколько часов после назначения

Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку спустя несколько часов после назначения.

Магдалена Андерссон решила уйти из-за провала ее бюджета



Об этом сообщило BBC. Андерссон возглавила правительство в среду, 24 ноября, но ушла в отставку через семь часов.

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Причиной стало отклонение парламентом предложенного ею бюджета и віход из коалиции одного из партнеров социал-демократов.

В то же время парламент проголосовал за бюджет, разработанный оппозицией, в которую входят антииммигрантская ультраправая партия «Шведские демократы», консервативные «Умеренная партия» и христианские демократы.

«Я сказала спикеру, что хочу уйти в отставку», – сказала Андерссон журналистам.

Ее партнер по коалиции, Партия зеленых, заявила, что не может согласиться на бюджет, «впервые разработанный ультраправыми», поэтому выходит из коалиции.

В то же время Андерссон сообщила, что попітается еще раз стать премьер-министром как глава однопартийного правительства, которое будет иметь меньшинство в парламенте.

«Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда одна партия уходит из него, – объяснила лидер социал-демократов в среду. – Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет подвергнута сомнению», – сказала Андерссон.

Спикер парламента заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами партии.

Ранее Власти сообщали, что шведский парламент проголосовал за кандидатуру лидер социал-демократов Магдалены Андерссон как нового премьер-министра страны. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: швеция