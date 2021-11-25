Без помещения, оборудования и персонала: в Украине начало работать Бюро экономической безопасности
Украинское правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщается на «Правительственном портале».
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Кабинет министров Украины выпустил распоряжение, согласно которому в Украине начинает работать Бюро экономической безопасности (БЭБ).
«Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства», – говорится в распоряжении.
Эту информацию также подтвердили на сайте Бюро экономической безопасности.
Отмечается, что аппарат БЭБ был сформирован только на 30% от возможной кадровой численности. Кроме того, органу пока что даже не выделили оборудованные помещения, что в свою очередь может сильно усложнить работу и снизить эффективность Бюро экономической безопасности.
Как ранее сообщали Власти, кабмин избрал главу Бюро экономической безопасности.