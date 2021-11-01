Во Львове пешеход заплатит более 40 тыс водителю, который сбил его на пешеходном переходе

Нетрезвый пешеход стал виновником ДТП во Львове.

Автомобиль получил повреждения на общую сумму 36 тыс. грн



Об этом сообщает «ZAHID.NET».

ДТП при участии нетрезвого пешехода и автомобиля «BMW» произошло еще 19 декабря прошлого года. Тогда, мужчина в состояния алкогольного опьянения пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, однако его сбил автомобиль «BMW».

В результате столкновения, автомобиль получил повреждения на общую сумму 36 тыс. грн. Как сильно пострадал сам пешеход не сообщается.

На днях Дрогобычский горрайонный суд Львовщины вынес решение по делу о взыскании с виновника аварии нанесенного ущерба. Суд постановил виновнику ДТП выплатить водителю «BMW» 44 тыс. грн. Из них 36 тыс. грн. материального ущерба, 3 тыс. грн. на проведение экспертизы и 5 тыс. грн. расходов на юридическую помощь.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове 28 октября девушка-водитель на Infiniti насмерть сбила пешехода.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: суд, Львов, компенсация, пешеход, решение