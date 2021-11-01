Во Львове пешеход заплатит более 40 тыс водителю, который сбил его на пешеходном переходе
Нетрезвый пешеход стал виновником ДТП во Львове.
Об этом сообщает «ZAHID.NET».
ДТП при участии нетрезвого пешехода и автомобиля «BMW» произошло еще 19 декабря прошлого года. Тогда, мужчина в состояния алкогольного опьянения пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, однако его сбил автомобиль «BMW».
В результате столкновения, автомобиль получил повреждения на общую сумму 36 тыс. грн. Как сильно пострадал сам пешеход не сообщается.
На днях Дрогобычский горрайонный суд Львовщины вынес решение по делу о взыскании с виновника аварии нанесенного ущерба. Суд постановил виновнику ДТП выплатить водителю «BMW» 44 тыс. грн. Из них 36 тыс. грн. материального ущерба, 3 тыс. грн. на проведение экспертизы и 5 тыс. грн. расходов на юридическую помощь.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове 28 октября девушка-водитель на Infiniti насмерть сбила пешехода.