Турция подала заявку на одобрение собственной вакцины Turkovac

Турция подала заявку на одобрение собственной инактивированной COVID-вакцины Turkovac для экстренного применения.

Турция надеется на одобрение собственной вакцины



Об этом в Twitter сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac», – заявил он.

Коджа также выразил надежду, что турецкую разработку будут применять во всем мире еще до конца 2021 года.

Вакцину Turkovac разработали ученые из Эрджиасского университета в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB). В настоящее время завершается третья фаза клинических испытаний.

Ранее Власти сообщали, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в среду, что в Турции начнется бустерная вакцинация людей, привитых вакциной Pfizer.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Турция, вакцина