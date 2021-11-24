Турция подала заявку на одобрение собственной вакцины Turkovac
Турция подала заявку на одобрение собственной инактивированной COVID-вакцины Turkovac для экстренного применения.
Об этом в Twitter сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
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«Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac», – заявил он.
Коджа также выразил надежду, что турецкую разработку будут применять во всем мире еще до конца 2021 года.
Вакцину Turkovac разработали ученые из Эрджиасского университета в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB). В настоящее время завершается третья фаза клинических испытаний.
Ранее Власти сообщали, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в среду, что в Турции начнется бустерная вакцинация людей, привитых вакциной Pfizer.