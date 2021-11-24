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15:45 25 Ноября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Турция подала заявку на одобрение собственной вакцины Turkovac

Турция подала заявку на одобрение собственной инактивированной COVID-вакцины Turkovac для экстренного применения.

Турция надеется на одобрение собственной вакцины

Об этом в Twitter сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

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«Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac», – заявил он.

Коджа также выразил надежду, что турецкую разработку будут применять во всем мире еще до конца 2021 года.

Вакцину Turkovac разработали ученые из Эрджиасского университета в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB). В настоящее время завершается третья фаза клинических испытаний.

Ранее Власти сообщали, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в среду, что в Турции начнется бустерная вакцинация людей, привитых вакциной Pfizer.

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Тэги: Турция, вакцина
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