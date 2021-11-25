Масштабно, внезапно, не для всех: Зеленский завтра проведет пресс-конференцию в пиццерии
В пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook. В ОП пояснили, что на мероприятие пустят не всех представителей СМИ.
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“В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать Главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ”, – пояснили в сообщении.
Офис главы государства пообещал содержательный разговор с журналистами.
В сообщении даже предположили, о чем журналисты будут спрашивать Зеленского.
“Будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.”, – сказано в сообщении
Пресс-служба уточнила, что такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов.
Пресс-марафон «30 вопросов Президенту Украины» начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Главы государства и ведущих украинских телеканалах.
По информации ряда СМИ, пресс-марафон пройдет в пиццерии «Автостанция» на Подоле.
Как сообщила Страна, уже сейчас там собираются представители Офиса президента.
Ранее Власти сообщали:
ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, которых пригласили в студию «Свободы слова Савика Шустера» для обсуждения операции по вагнеровцам, туда не пришли.
президент Украины Владимир Зеленский и представители его офиса не пришли на эфир телеканала «UA:Перший» в программу, посвященную спецоперации по “вагнеровцам”.