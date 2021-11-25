Американка поразила сеть простым способом приготовить пюре без чистки картофеля

Американская журналистка и телеведущая Лора Маклафлин Петерсон показала простой и необычный способ приготовить картофельное пюре без очистки клубней.

Своим методом она поделилась в TikTok. Женщина посоветовала сначала хорошо вымыть картофель.

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После этого корнеплоды нужно залить водой и отварить в кастрюле.

После этого начинается вся “магия”. Сваренную картошку нужно разрезать пополам и положить половинки на решетку над миской. Легким усилием надавливаем на картофель, и мякоть проваливается через гнезда решетки, а кожура остается.

После этой процедуры пюре можно заправить по вкусу и есть.

Пользователи поблагодарили Петерсон за простой и удобный способ готовки в комментариях. «Ого! Вот спасибо, что поделились!», «О господи, как я рада, что нашла это видео», — писали они.

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