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Главная » Мир » Общество
05:13 26 Ноября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В ВОЗ призвали не спешить с вакцинацией детей

ВОЗ снова выступила против всеобщей вакцинации детей от коронавируса.

В ВОЗ настаивают, что сейчас приоритетом правительств должна быть вакцинация пожилых людей

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

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Всемирная организация здравоохранения в контексте всеобщей вакцинации взрослого населения, выступила против вакцинации детей от COVID-19.

В организации считают, что перед введением странами обязательной вакцинации для детей, необходимо максимально возможно вакцинировать взрослое население.

Как и раньше ВОЗ объясняет это тем, что в отличие от взрослых, дети не находятся в группе риска и менее подвержены осложнениям, которые вызывает COVID-19.

“Прежде чем рассматривать введение вакцинации среди подростков и детей, необходимо рассмотреть возможность достижения охвата первичными сериями – и бустерных доз… в подгруппах самого высокого риска, таких как пожилые люди”, — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации здравоохранения настаивают, что сейчас приоритетом правительств должна быть вакцинация пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Кроме того, организация в очередной раз отмечает существующее глобальное неравенство в доступе к вакцинам, которое может только усугубится при вакцинации детей и подростков.

Как ранее сообщали Власти, в ВОЗ объяснили, можно ли вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дети, воз, вакцинация
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