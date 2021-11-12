В ВОЗ призвали не спешить с вакцинацией детей
ВОЗ снова выступила против всеобщей вакцинации детей от коронавируса.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
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Всемирная организация здравоохранения в контексте всеобщей вакцинации взрослого населения, выступила против вакцинации детей от COVID-19.
В организации считают, что перед введением странами обязательной вакцинации для детей, необходимо максимально возможно вакцинировать взрослое население.
Как и раньше ВОЗ объясняет это тем, что в отличие от взрослых, дети не находятся в группе риска и менее подвержены осложнениям, которые вызывает COVID-19.
“Прежде чем рассматривать введение вакцинации среди подростков и детей, необходимо рассмотреть возможность достижения охвата первичными сериями – и бустерных доз… в подгруппах самого высокого риска, таких как пожилые люди”, — говорится в заявлении ВОЗ.
В организации здравоохранения настаивают, что сейчас приоритетом правительств должна быть вакцинация пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.
Кроме того, организация в очередной раз отмечает существующее глобальное неравенство в доступе к вакцинам, которое может только усугубится при вакцинации детей и подростков.
Как ранее сообщали Власти, в ВОЗ объяснили, можно ли вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно.