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18:48 25 Ноября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Под Харьковом автобус с пассажирами вылетел в кювет: водителя доставали специнструментом

В Харькове автобус попал в серьезное ДТП на трассе киевской трассе.

В результате ДТП водитель автобуса был заблокирован покореженным транспортным средством

Об этом сообщает ГСЧС Украины, 25 ноября в Facebook.

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На 433 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский недалеко от села Литвиновка Богодуховского района Харьковской области пассажирский автобус «Neos» съехал с дороги и угодил в кювет.

В результате ДТП водитель автобуса был заблокирован покореженным транспортным средством.

На место происшествия прибыли спасатели 59-й пожарно-спасательной части ГСЧС г. Валки, которые с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего водителя.

Водителя зажало смятым кузовом автобуса

Водитель был госпитализирован в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные 16 пассажиров автобуса не пострадали.

После освобождения водитель был госпитализирован

Как ранее сообщали Власти, в Киеве приехавшие на место оформления ДТП попали в аналогичную аварию.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, водитель, Харьковская область, ГСЧС
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