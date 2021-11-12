Под Харьковом автобус с пассажирами вылетел в кювет: водителя доставали специнструментом
В Харькове автобус попал в серьезное ДТП на трассе киевской трассе.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, 25 ноября в Facebook.
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На 433 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский недалеко от села Литвиновка Богодуховского района Харьковской области пассажирский автобус «Neos» съехал с дороги и угодил в кювет.
В результате ДТП водитель автобуса был заблокирован покореженным транспортным средством.
На место происшествия прибыли спасатели 59-й пожарно-спасательной части ГСЧС г. Валки, которые с помощью специального инструмента деблокировали пострадавшего водителя.
Водитель был госпитализирован в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные 16 пассажиров автобуса не пострадали.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве приехавшие на место оформления ДТП попали в аналогичную аварию.