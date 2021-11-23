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06:04 26 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Масштабное ДТП в Харькове: фура перевернулась и раздавила такси с людьми

Вечером 25 ноября на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, ранены еще 5 человек.

ДТП произошло вечером на перекрестке кольцевой дороги

О происшествии сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Инцидент произошел около 18:25 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе.

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Столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira, который двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, и грузовик «MAN» с полуприцепом, который двигался по Кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения «MAN» с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

ДТП произошло на въезде в Харьков

ДТП произошло на въезде в Харьков

Также полуприцеп зацепил автомобиль «Suzuki СХ-4″, который в это время также находился на встречной полосе движения.

В аварии участовало 5 автомобилей

В аварии участовало 5 автомобилей

Завалившись, грузовик раздавил своим весом автомобиль такси. Внутри находился трехлетняя девочка, ее бабушка и водитель. Все они погибли.

Перевернувшаяся фура раздавила такси с пассажирами

Перевернувшаяся фура раздавила такси с пассажирами

Водитель грузовика проехал на красный свет

Водитель грузовика проехал на красный свет

Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.

Около 21:20 разрушенное такси извлекли из-под грузовика.

Полицейские задержали 41-летнего водителя MAN.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»

Водителю фуры грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять авто.


Как сообщали Власти, в Болгарии ночью 23 ноября пассажирский автобус с 52 туристами врезался в ограждение и загорелся. Погибло 45 человек, включая 12 детей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, дтп
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