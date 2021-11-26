На теплую ванну не похоже: опубликован список приглашенных на пресс-марафон Зеленского СМИ
Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, представителей которых пригласили на пресс-марафон президента Владимира Зеленского 26 ноября.
Его Никифоров опубликовал в Facebook. Спикре президента пообещал качественный разговор с главой государства.
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Он отметил, что предстоящее мероприятие вызвало ажиотаж, а желающих в нем участвовать оказалось больше, чем может вместить его формат.
“В отличие от «Антонова» или «Киев фуд маркета» количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами», – написал Никифоров.
Перечень приглашенных СМИ:
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Liga.net
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РБК Украина
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24 канал
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Свобода слова Савика Шустера
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Украинские новости
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Интерфакс Украина
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Обозреватель
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1+1
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5 канал
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Reuters
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Deutsche Welle
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ДОМ
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УНИАН
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Укринформ
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ТРК Украина
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AFP
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Цензор.нет
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Bloomberg
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Радио Свобода
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КП в Украине
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Украинская правда
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Бабель
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СТВ
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Фокус
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Корреспондент
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НВ
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Интер
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Forbes Украина
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ICTV
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LB.ua
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UA: Перший
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BBC
Ранее Власти сообщали, что в пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.