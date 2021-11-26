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Главная » Украина » Общество
06:31 26 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

На теплую ванну не похоже: опубликован список приглашенных на пресс-марафон Зеленского СМИ

Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, представителей которых пригласили на пресс-марафон президента Владимира Зеленского 26 ноября.

Зеленский проведет пресс-марафон в пятницу, 26 ноября

Его Никифоров опубликовал в Facebook. Спикре президента пообещал качественный разговор с главой государства.

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Он отметил, что предстоящее мероприятие вызвало ажиотаж, а желающих в нем участвовать оказалось больше, чем может вместить его формат.

“В отличие от «Антонова» или «Киев фуд маркета» количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами», – написал Никифоров.

Перечень приглашенных СМИ:

  • Liga.net

  • РБК Украина

  • 24 канал

  • Свобода слова Савика Шустера

  • Украинские новости

  • Интерфакс Украина

  • Обозреватель

  • 1+1

  • 5 канал

  • Reuters

  • Deutsche Welle

  • ДОМ

  • УНИАН

  • Укринформ

  • ТРК Украина

  • AFP

  • Цензор.нет

  • Bloomberg

  • Радио Свобода

  • КП в Украине

  • Украинская правда

  • Бабель

  • СТВ

  • Фокус

  • Корреспондент

  • НВ

  • Интер

  • Forbes Украина

  • ICTV

  • LB.ua

  • UA: Перший

  • BBC

Ранее Власти сообщали, что в пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зенленский
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