На теплую ванну не похоже: опубликован список приглашенных на пресс-марафон Зеленского СМИ

Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал перечень медиа, представителей которых пригласили на пресс-марафон президента Владимира Зеленского 26 ноября.

Зеленский проведет пресс-марафон в пятницу, 26 ноября



Его Никифоров опубликовал в Facebook. Спикре президента пообещал качественный разговор с главой государства.

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Он отметил, что предстоящее мероприятие вызвало ажиотаж, а желающих в нем участвовать оказалось больше, чем может вместить его формат.

“В отличие от «Антонова» или «Киев фуд маркета» количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами», – написал Никифоров.

Перечень приглашенных СМИ:

Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Украинские новости

Интерфакс Украина

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТВ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

Ранее Власти сообщали, что в пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.

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Тэги: Владимир Зенленский