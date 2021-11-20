Разведчикам, которые занимались «вагнеровцами», аннулировали загранпаспорта: фигурирует загадочное письмо

Загранпаспорта пятерых уволенных из Главного управления разведки сотрудников, которые принимали участие в подготовке спецоперации по “вагнеровцам”, признали недействительными

Об этом рассказали в программе «Схемы: коррупция в деталях» на «Радио Свобода«.

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Через неделю после провала спецоперации главу Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу уволили с должности. Также лишились своей работы еще как минимум четверые сотрудника ГУР, готовивших спецоперацию.

Позже признали недействительными загранпаспорта всех 5 бывших разведчиков: Василия Бурбы, Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры и еще одного разведчика, попросившего не называть его имя.

Основанием для изъятия паспорта и запрета выезда за границу стало письмо на бланке Миграционной службы, которое пришло Пограничной службе.

В указанном письме говорится, что паспорта этих граждан были оформлены якобы с нарушением законодательства.

Журналисты обратились за комментарием в ГМС, где им ответили, что такое письмо в ГПСУ не направлялось. Также в ГМС сказали, что у них нет информации о том, что паспорта вышеперечисленных граждан были оформлены с нарушениями.

Расследователи отмечают, что спецкорреспонденция, согласно постановлению Кабмина, должна доставляться фельдъегерской службой. В Госспецсвязи, которой подчиняется эта служба, им также ответили, что такое письмо из ГМС в Госпогранслужбу не направлялось.

В ГПСУ в своем ответе на запрос журналистов отметили, что письмо пришло по почтовой связи, но не смогли сказать, кто именно его принес и какой у него номер в реестре, так как конверт уничтожили.

Позже в ГПСУ ответили, что информация о якобы недействительных паспортах, содержавшаяся в письме ГМС, была «удалена из соответствующей базы данных ГПСУ и считается недействительной».

Один из разведчиков, Юрий Семенюк, высказал предположение, что аннулирование паспортов могло быть административным давлением, цель которого – помешать встретиться с руководителем Bellingcat Христо Грозевым, который проводил расследование по вагнергейту. Семенюк подал заявление о служебной подделке в полицию.

Ранее Власти писали, что одной из причин срыва операции по “вагнеровцам” могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к руководителю Главного управления разведки Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента.

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Тэги: Василий Бурба, Вагнергейт