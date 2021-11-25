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07:52 26 Ноября 2021 Просмотров 395   КомментариевКомментарии

В России после взрыва на шахте погибло 52 человека

46 горняков и шесть спасателей погибли на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области России.

На шахте погибло 46 горняков и 6 спасателей

Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на командира Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда российского МЧС Юрия Ше.

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Он уточнил, что в результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров и шесть спасателей, которые шли им на помощь.

«В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то  выжил, невозможно», – сказал Ше.

По его словам, окись углерода, впитывающаяся порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте.

Как сообщали власти, в России прогремел взрыв на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области, как минимум шесть человек погибло, местоположение еще более 40 не установлено.

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Тэги: Россия, шахта
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