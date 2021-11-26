Великобритания приостановила рейсы из Африки из-за нового штамма COVID-19

Великобритания прекратила все рейсы из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото и Эсватини из-за опасности нового варианта COVID-19 – B.1.1.529

Британия приостановила сообщение с пятью странами Южной африки



Об этом сообщило Reuters. Новый штамм, имеющий «очень необычную совокупность» мутаций и обнаруженный в Африке, вызвал беспокойство у ученых.

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По их мнению, мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что новый штамм имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.

«Это наиболее значительный вариант, с которым мы столкнулись на сегодняшний день, и в настоящее время проводятся срочные исследования, чтобы узнать больше о его трансмиссивности, серьезности и чувствительности к вакцинам», – сказала генеральный директор агентства Дженни Харрис.

Пока в ЮАР было зарегистрировано 22 положительных случая нового варианта. Обнаруженные случаи и процент положительных результатов тестирования быстро увеличиваются в трех провинциях страны, включая Гаутенг, где находится Йоханнесбург и столица страны Претория.

Вариант также зафиксирован в Ботсване и Гонконге среди путешественников из Южной Африки.

Как сообщали Власти, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

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Тэги: Великобритания, covid-19