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11:09 26 Ноября 2021 Просмотров 147   КомментариевКомментарии

Водитель фуры MAN, устроивший смертельное ДТП в Харькове, был пьян

Водитель грузовика MAN, которого подозревают в ДТП с тремя погибшими в Харькове, на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фодитель фуры был в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщило Сегодня со ссылкой на источники в полиции.

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«Водитель действительно был пьян. Привлекался ли ранее за нарушения ПДД – такой информации пока у нас нет»,- сказал спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Водителю грузовика скоро сообщат о подозрении, сейчас он задержан. Прокуратура будет просить поместить его под стражу.

Что с пострадавшими

Как сообщает «Суспильне», по данным прокуратуры, в ДТП травмированы пятеро человек. Госпитализированы четверо.

По словам спикера Харьковского горсовета Ольги Мирошниченко, двое из них получили ушибы и после осмотра покинули больницу, еще двое мужчин по состоянию на утро 26 ноября пока остаются в медучреждении.

Один из госпитализированных находится в отделении нейрохирургии. Второй – водитель грузовика MAN – с раной в области локтевого сустава, находится под охраной полиции.

Как сообщали Власти:

  • вечером 25 ноября на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, ранены еще 5 человек.
Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, дтп
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